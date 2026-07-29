© Foto: Arne Dedert/dpaDie Deutsche Bank hat im zweiten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet. Getrieben vom Investmentbanking steigen Erträge und Gewinn kräftig. Die Bank kündigt zudem einen Aktienrückkauf über 500 Millionen Euro an.Die Deutsche Bank hat im zweiten Quartal ein Ergebnis vorgelegt, das selbst optimistische Prognosen übertraf. Die Erträge des größten deutschen Geldhauses kletterten um neun Prozent auf rund 8,5 Milliarden Euro, der Vorsteuergewinn legte um elf Prozent auf 2,68 Milliarden Euro zu. Nach Steuern und Zinszahlungen für spezielle Anleihen blieb den Aktionären ein Gewinn von 1,64 Milliarden Euro. Die Aktie von Deutschlands größter Bank kletterte am Mittwochmorgen um fast 4 Prozent …
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