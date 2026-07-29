DAX Prognose für Mittwoch, 29.07.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.420 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte mit Aufnahme des Xetra Handels das Tageshoch, das direkt nachfolgend abverkauft wurde. Zwar konnte der DAX nachfolgend noch eine Entlastungsbewegung abbilden, diese erreichte aber nicht mehr das Tageshoch. Bis zum Nachmittag setzte der DAX wieder zurück. Die Bullen konnten den Index stabilisieren und bis zum Abend wieder in den Bereich der 25.500 Punkte schieben. Es wurde gestern ein weiterer Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 25.513 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

DAX aktuell: Der Index gerät nach dem starken Wochenstart kurzfristig unter Druck und testet wichtige Unterstützungen.

Der Index gerät nach dem starken Wochenstart kurzfristig unter Druck und testet wichtige Unterstützungen. DAX Prognose: Kurzfristig neutral, mittelfristig bleibt das Chartbild trotz der Korrektur bullisch.

Kurzfristig neutral, mittelfristig bleibt das Chartbild trotz der Korrektur bullisch. Entscheidende Marke: Die Zone um 25.058 Punkte (SMA200) entscheidet über eine Stabilisierung oder eine Ausweitung der Korrektur.

Der DAX startete gestern bei 25.420 Punkten in den vorbörslichen Handel. Direkt nach Xetra-Eröffnung markierte der deutsche Leitindex sein Tageshoch bei 25.565 Punkten, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Eine anschließende Erholung reichte nicht mehr an das Hoch heran. Bis zum Nachmittag geriet der Markt erneut unter Druck, ehe sich die Käufer zurückmeldeten und den DAX bis zum Abend wieder in den Bereich von 25.500 Punkten führten.

Mit einem Xetra-Schluss bei 25.464 Punkten und einem Tagesschluss bei 25.513 Punkten konnte der Index den nächsten Handelstag mit einem moderaten Plus beenden. Im frühen Handel am Mittwoch stieg der DAX aktuell zunächst über 25.600 Punkte, ehe eine deutliche Schwächephase einsetzte und den Index bis in den Bereich von 25.300 Punkten zurückführte....

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