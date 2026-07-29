BÖRSE AKTUELL: Asien gibt aufgrund der Geschäftszahlen von SK Hynix und der iranischen Angriffe nach! Der Dollar stagniert vor der Fed-Sitzung (29.07.2026)

Börse Aktuell: US- und europäische Aktienmärkte

Die Börse Aktuell wird weiterhin von geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sowie enttäuschenden Quartalszahlen des Nvidia-Zulieferers SK Hynix belastet. Die Futures auf den Nasdaq verlieren mit -0,5% am stärksten. Die Futures auf den S&P 500 geben rund 0,15% nach, während der Dow Jones nahezu unverändert notiert und von klassischen Value-Titeln gestützt wird. Auch der DAX dürfte mit schwächeren Vorgaben in den Handel starten.

Markt News aus Asien

Die asiatischen Börsen verzeichneten deutliche Verluste. Belastend wirkten die Eskalation im Nahen Osten, steigende Ölpreise, Sorgen über eine restriktive US-Notenbank sowie zunehmende Zweifel an der Bewertung vieler KI-Aktien. Der südkoreanische KOSPI verlor in der Spitze bis zu 11%, während Taiwans Leitindex knapp 4% nachgab. Die Futures auf den Nikkei 225 fallen um 1,6%. Chinas HSCEI hält sich dagegen mit einem Plus von 0,8% leicht im positiven Bereich. Vor allem Technologiewerte standen unter Druck. SK Hynix verlor über 9%, Samsung gab zwischen 5% und 8% nach und TSMC büßte mehr als 2% ein.

SK Hynix enttäuscht trotz Rekordgewinn

Der operative Gewinn von SK Hynix stieg im vergangenen Quartal um 557% auf 60,5 Billionen Won. Sowohl Umsatz als auch operativer Gewinn blieben jedoch hinter den Markterwartungen zurück. Die Zahlen des wichtigsten Speicherchip-Lieferanten von Nvidia verstärkten die Sorge, dass der KI-Boom und die Dynamik im Halbleitersektor an Schwung verlieren. Im US-Nachhandel geriet die Aktie daraufhin mit rund 6% unter Druck....

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