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MLP SE: Vorläufiges Q2-EBIT des MLP Konzerns übertrifft Vorjahreswert deutlich



29.07.2026 / 09:59 CET/CEST

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Auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2026 erzielte der MLP Konzern ein vorläufiges Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von rund 19 Mio. Euro. Dieser Wert liegt deutlich über dem Vorjahresquartal (Q2 2025: 4,9 Mio. Euro).



Die EBIT-Entwicklung im zweiten Quartal 2026 wurde insbesondere durch einen höheren Bestand des betreuten Vermögens, höhere erfolgsabhängige Vergütungen sowie ein verbessertes Zinsergebnis beeinflusst. Erfolgsabhängige Vergütungen fallen für die Wertentwicklung von Anlagekonzepten im Vermögensmanagement an und sind zu einem hohen Anteil ergebniswirksam.



Das vorläufige EBIT für das erste Halbjahr 2026 beläuft sich damit auf rund 60 Mio. Euro (H1 2025: 42,7 Mio. Euro). Mit Blick auf den erwarteten weiteren Jahresverlauf bestätigt MLP die für das Gesamtjahr 2026 prognostizierte EBIT-Spanne von 100 bis 110 Mio. Euro.



Die vollständigen Zahlen zur Geschäftsentwicklung für das zweite Quartal 2026 und das erste Halbjahr 2026 wird MLP planmäßig am 13. August 2026 veröffentlichen.



EBIT, betreutes Vermögen und erfolgsabhängige Vergütungen stellen alternative Leistungskennzahlen dar, die näher erläutert werden unter:

https://mlp-se.de/investoren/mlp-aktie/kennzahlen/



Mitteilende Person:

Frank Heinemann, Leitung Konzernkommunikation, MLP SE

Telefon: 06222 308 3513, E-Mail: frank.heinemann@mlp.de



Kontakt:

MLP SE, Alte Heerstraße 40, 69168 Wiesloch

Telefon: +49 6222 308 8320, E-Mail: investorrelations@mlp.de



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