Köln (ots) -Wer sicherstellen möchte, dass im Notfall, wenn man sich nicht mehr selbst äußern und keine Rückfragen mehr beantworten kann, dennoch die eigenen Wünsche umgesetzt werden, sollte diese vorsorglich in einer Patientenverfügung festhalten.Die Relevanz einer Patientenverfügung muss sich nicht erst im hohen Alter zeigen, denn auch jüngere Menschen können durch unvorhersehbare Ereignisse wie beispielsweise einen Unfall unerwartet in eine Situation kommen, in der sie ihren Willen nicht kommunizieren können. Es empfiehlt sich also bereits früh eine Patientenverfügung zu verfassen. Jede*r, die oder der volljährig und einwilligungsfähig ist, kann eine Patientenverfügung ausfüllen.Wünsche für medizinische und pflegerische Maßnahmen festhaltenDie Patientenverfügung ist an Ärzt*innen und das Behandlungsteam gerichtet und richtungsweisend für bevollmächtigte Personen. Sie sollte schriftlich verfasst und persönlich unterzeichnet sein. In ihr sollte möglichst eindeutig notiert sein, welche Behandlungen die*der Verfasser*in sich in welcher Situation wünscht und auch, welche Behandlungen abgelehnt werden. Bei den Behandlungen können sowohl medizinische als auf pflegerische Maßnahmen thematisiert werden. Passende Textbausteine lassen sich beispielsweise beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz finden.Ebenfalls gut zu wissen: Die Patientenverfügung kann jederzeit widerrufen und neu aufgesetzt werden. Es ist sogar empfehlenswert regelmäßig, beispielsweise alle zwei oder drei Jahre, zu überprüfen, ob die festgehaltenen Wünsche noch aktuell sind. Auch wenn sich der Gesundheitszustand verändert, ist es sinnvoll zu evaluieren, ob die Patientenverfügung noch den eigenen Wünschen entspricht. Ist die Patientenverfügung verfasst, sollte sie so aufbewahrt werden, dass die*der Bevollmächtigte bei Bedarf schnell darauf zugreifen kann, um im Sinne der Verfasserin oder des Verfassers zu agieren.Leben und Sterben nach den eigenen VorstellungenThomas Gmeinder von der Pflegeberatung compass rät, sich frühzeitig mit den eigenen Wünschen für den Notfall auseinanderzusetzen: "Der Gedanke an die eigene Endlichkeit wird verständlicherweise gerne verdrängt, aber es ist wertvoll zu wissen, dass die gesundheitliche und pflegerische Versorgungsplanung bestenfalls lange vor Beginn der letzten Lebensphase beginnt. Um ein Leben und Sterben in Würde und nach den eigenen Vorstellungen zu garantieren, sollten Sie diese wichtigen Entscheidungen rechtzeitig treffen: zu einem Zeitpunkt, an dem Sie ihren Willen entsprechend formulieren und äußern können. Daher raten wir dazu, sich frühzeitig zu informieren und sich mit dem Verfassen einer Patientenverfügung und einer Vorsorgevollmacht auseinanderzusetzen."Die Auseinandersetzung mit der letzten Lebensphase kann schwierig und emotional fordernd sein. Wer Rat sucht, welche Vorsorgemöglichkeiten es gibt, wird bei Pflegeberater*innen fündig. Eine Pflegeberatung durch compass private pflegeberatung GmbH kann über die Terminvereinbarung unter https://www.compass-pflegeberatung.de/terminbuchung oder telefonisch über die 0800 101 88 00 angefragt werden.Weiterführende Informationen:https://ots.de/9qDYRPHintergrund:Die compass private pflegeberatung GmbH berät Pflegebedürftige und deren Angehörige telefonisch, per Videogespräch und auch zu Hause gemäß dem gesetzlichen Anspruch aller Versicherten auf kostenfreie und neutrale Pflegeberatung (§ 7a SGB XI sowie § 37 Abs. 3 SGB XI). Die telefonische Beratung von compass steht allen Versicherten offen. Digitale Angebote wie das Informationsportal Pflegeberatung.de, die App "pflegecompass" sowie Online-Pflegekurse ergänzen das Angebot für Ratsuchende.compass ist als unabhängige Tochter des PKV-Verbandes mit circa 1.000 Mitarbeitenden bundesweit tätig. Die compass-Pflegeberater*innen beraten im Rahmen von Telefonaktionen sowie zu den regulären Service Zeiten zu allen Fragen rund um das Thema Pflege.Hinweis zum Text:Dieser Text wurde ohne Unterstützung durch eine KI-Anwendung erstellt.Pressekontakt:compass private pflegeberatung GmbHAbteilung Politik und KommunikationAnnika WissenTel.: 0221 933324-111kommunikation@compass-pflegeberatung.dewww.compass-pflegeberatung.deOriginal-Content von: compass private pflegeberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133759/6323332