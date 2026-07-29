Sagar Barvaliya (Blockchain Founders Capital) über gescheiterte Krypto-Projekte, Stablecoins und Europas Robotik-Chance. Der Founding Partner von Blockchain Founders Capital nimmt auseinander, warum fast alle Token-Projekte der letzten Jahre keinen Produktbeweis erbracht haben - und wo der Wert wirklich entsteht: bei Stablecoins, tokenisierten Realwerten und der Anwendungsschicht von KI. Sagar Barvaliya erklärt, warum sein Fonds bewusst nicht in Foundation Models investiert, weshalb Kapital wieder knapp wird und warum Deutschland seinen Vorsprung aus der Automobilära in die Robotik übertragen muss, bevor es zu spät ist. 00:00:00 Intro 00:00:25 Vom Crash-Ingenieur bei BMW zum Venture Capital 00:06:47 Blockchain statt Krypto-Spekulation: die Application-Layer-These 00:08:10 Der erste Fonds: BFC, 10 Mio. Euro, Launch in Davos 00:09:04 Was sich seit 2023 verändert hat: Hype, Crashes, knappes Kapital 00:16:21 Stablecoins, RWA und die Tether-Strategie 00:25:44 Blockchain als Trust-Layer des Internets 00:31:52 Investmentthese: Application Layer und KI-native Unternehmen 00:38:22 Worauf BFC bei Foundern achtet 00:46:21 Europas Chance: von Automotive zu Robotik 00:53:12 Deutschlands selbstverschuldeter Niedergang? 00:58:36 KI-Blase? Bewertungen auf dem Prüfstand 01:00:14 Die nächsten 20 Jahre und was sich nicht ändert *Gast:* Sagar Barvaliya ist Founding Partner bei Blockchain Founders Capital (BFC). Frühere Stationen: BMW, Techstars, BlockRocket. Linkedin: https://www.linkedin.com/in/barvaliyasagar/ Website: https://www.bfc.vc/ *deeptech INSIGHTS:* deeptech INSIGHTS ist eine Long-Form-Interviewserie für Menschen, die Frontier-Technologie und die Zukunft beruflich denken. Host Sascha Roehrer spricht mit Executives, Investoren, Forschern und Vordenkern, die die Zukunft gestalten. Produziert von der Börsenmedien AG, Deutschlands führendem Finanzmedienhaus (DER AKTIONÄR, BÖRSE ONLINE, €uro, €uro am Sonntag). Youtube English: https://www.youtube.com/playlist?list=PLGwe6Ab4ZdSc Youtube German: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYvuwOqohiSw Spotify English: https://open.spotify.com/show/033ONjPa8CuRZwJ0wZyWPz?si=c6fe9d33623e4418 Spotify German: https://open.spotify.com/show/033ONlTEHwbLHanLrQ6SeC?si=738da62560ed4cd7 Gastvorschläge & Feedback: team@deeptech-report.de Hinweis: Die deutsche Fassung dieser Folge nutzt eine KI-Synchronisation. (Art. 50 EU AI Act, Verordnung (EU) 2024/1689). Diese Folge dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung oder Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar.