Suchst du nach einer Alternative zum Google- oder Microsoft-Authenticator? Diese quelloffenen 2FA-Apps haben mehr Features auf Lager und sind dadurch einen Blick wert. Wer eine Zweifaktorauthentifizierung für einen Account einrichten will, greift schnell zu den bekanntesten Lösungen: den Authenticator-Apps von Google und Microsoft. Doch neben ihnen gibt es eine Vielzahl an anderen 2FA-Anwendungen, die noch mehr Funktionen versprechen. Aber welchen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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