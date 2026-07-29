Linz (www.anleihencheck.de) - In Ungarn vollzieht sich heuer ein bemerkenswerter wirtschaftspolitischer Kurswechsel, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nach dem Regierungswechsel im Frühjahr habe die neue Führung unter Péter Magyar Normalität und Berechenbarkeit versprochen, was an den Finanzmärkten mit spürbarer Erleichterung quittiert werde. Parallel dazu habe die Notenbank MNB ihren Leitzins zum zweiten Mal in Folge um einen Viertelprozentpunkt gesenkt, nachdem die Verbraucherpreise im Juni nur noch um 1,7 Prozent zum Vorjahr gestiegen seien und damit klar unter dem Zielband der Notenbank gelegen hätten. Die rückläufige Teuerung verschaffe der Notenbank Spielraum, geldpolitisch nachzulassen, ohne die Glaubwürdigkeit ihrer Politik zu riskieren, und stütze zugleich die Kaufkraft der privaten Haushalte im Land. Beobachter würden den geldpolitischen Schritt zugleich als Signal werten, dass die Notenbank dem politischen Umbruch mit Zuversicht begegne und die Rückkehr zu geordneteren wirtschaftlichen Verhältnissen für nachhaltig halte, auch wenn weitere Zinsschritte stark von der Preisentwicklung in den kommenden Monaten abhängen würden und mit Bedacht kommuniziert werden dürften. (29.07.2026/alc/a/a) ...

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