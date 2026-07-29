Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo lohnt der Blick auf den Kursverlauf der 10-jährigen Rendite Deutschland besonders, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die letzten Monate habe sich das Zinsbarometer immer wieder mit der 3%-Marke auseinandergesetzt. Zuvor habe die "10-jährige" sehr lange zwischen 2% auf der Unter- und 3% auf der Oberseite seitwärts gependelt. Aufgrund des jüngsten Zinsanstiegs drohe nun erstmals ein Monatsschlusskurs nachhaltig oberhalb des beschriebenen Deckels. Apropos: Dieser Ausbruch wäre mit dem höchsten Monatsschlusskurs seit dem Jahr 2011 verbunden. Übergeordnet bestehe damit die Gefahr, dass nach dem dynamischen Zinsanstieg von 2021 bis 2023 und der darauffolgenden Konsolidierung der zugrundeliegende Basisaufwärtstrend nun wieder Fahrt aufnehme. Aus der Höhe der oben genannten Schiebezone ergebe sich ein langfristiges Kursziel von "4% plus". Auf der Unterseite würden neben den Ausbruchsmarken bei 3,02/2,94% vor allem die Kumulationszone aus der 38-Monats-Linie und dem Abwärtstrend seit den 1990er-Jahren (akt. bei 2,57/2,55%) als wichtiger Rückzugsbereich fungieren. (29.07.2026/alc/a/a) ...

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