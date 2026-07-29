München (ots) -Die beiden auf E-Commerce und Marktplätze spezialisierten Unternehmen Valuezon und metoda bündeln ihre Kräfte. Mit dem Zusammenschluss entsteht ein neuer Anbieter, der strategische Beratung, operative Marktplatzexpertise, proprietäre Daten und technologische Innovation miteinander verbindet. Das gemeinsame Ziel: Unternehmen künftig noch umfassender und erfolgreicher auf Amazon und weiteren Online-Marktplätzen zu begleiten."Wir glauben an die technologiebasierte Beratung der Zukunft", erklärt Frieder Kuhn, Geschäftsführer und Gründer von Valuezon. "Erfolgreiches Marktplatzgeschäft braucht heute weit mehr als Erfahrung oder Software allein. Erst das Zusammenspiel aus fundierter Beratung, tiefem Plattformwissen und intelligenter Technologie schafft nachhaltigen Erfolg."Valuezon hat sich in den vergangenen Jahren als Beratung für datengetriebene Strategien und Full Service für Seller & Vendoren auf Amazon etabliert. Einzigartig an Valuezon ist, dass die beiden Gründer, Frieder Kuhn und Dr. Hanno Deyle, erst ihre eigene Schlafmarke auf Amazon auf mehr als 10 Millionen Euro Umsatz skalierten, bevor sie ihr Know-How in einer Agentur bündelten und seither an Kunden weitergeben. metoda, gegründet 2012 von Stefan Bures und Robert Schmidtke, ergänzt diese Kompetenzen mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung datenbasierter Softwarelösungen und innovativer Analyseplattformen für den E-Commerce."Im Mittelpunkt steht künftig ein Beratungsmodell, das menschliche Expertise mit datengetriebenen Analysen, intelligenten Tools und modernen Technologien verbindet. Ziel ist es, Kunden schneller zu besseren Entscheidungen zu verhelfen und nachhaltiges Wachstum auf Amazon und weiteren Online-Marktplätzen zu ermöglichen", so Stefan Bures, CEO und Gründer von metodaUnternehmen profitieren künftig von einer noch engeren Verzahnung zwischen strategischer Beratung, operativer Umsetzung und technologischer Unterstützung. Datenanalysen, KI-gestützte Prozesse und eigens entwickelte Tools werden dabei helfen, Marktpotenziale schneller zu erkennen, Entscheidungen fundierter zu treffen und Wachstumschancen effizienter zu nutzen.Die gemeinsame Vision ist klar definiert: Valuezon und metoda wollen den führenden Marktplatzexperten in Deutschland aufbauen und Unternehmen ganzheitlich bei ihrer Entwicklung auf Amazon sowie weiteren internationalen Marktplätzen begleiten.Alle Informationen und Neuigkeiten zum Fortgang des Zusammenschlusses finden Sie unter averest.deÜber ValuezonValuezon ist eine auf Amazon und digitale Marktplätze spezialisierte Beratung mit Sitz in München. Das Unternehmen unterstützt Hersteller und Marken bei Strategie, Vertrieb, Advertising und internationalem Wachstum auf Online-Marktplätzen und bietet ein eigenes Distributor-Model.Über metodametoda entwickelt datenbasierte Softwarelösungen und Analyseplattformen für den E-Commerce. Mit intelligenten Technologien unterstützt das Unternehmen Marken dabei, Marktpotenziale zu identifizieren, Performance transparent zu machen und datengetriebene Entscheidungen zu treffen.Pressekontakt:Mail: press@valuezon.deTelefon: 0049 15678 126917Original-Content von: Valuezon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183102/6323420