Bonn (ots) -Aktuell baut sich die nächste Hitzewelle in Deutschland auf. Nur kurz währte das Aufatmen nach dem Ende der Hitzewelle im Juni 2026. Diese hat gezeigt, wie anfällig Deutschland gegenüber extremer Hitze und anhaltender Trockenheit ist. Tagelang lagen die Temperaturen vielerorts bei 40 °C. Das war sehr anstrengend für alle und für Alte, Kinder, Kranke, Schwangere und viele andere Menschen war es sogar gefährlich. Tropische Nächte erschwerten die Erholung, Kommunen warnten vor Wasserknappheit. Krankenhäuser, Rettungsdienste und Pflegeeinrichtungen arbeiteten an der Belastungsgrenze. Hinzu kamen Einschränkungen bei Verkehr und Kritischen Infrastrukturen.Extreme Hitze ist also keine Frage des persönlichen Wohlbefindens. Sie stellt vielmehr eine Herausforderung für Gesundheit, Versorgungssicherheit, Wirtschaft und den Bevölkerungsschutz dar. Auch treten Hitzewellen inzwischen häufiger, länger und intensiver auf. Welche Folgen kann eine solche Entwicklung für Staat, Gesellschaft und Kritische Infrastrukturen haben? Diese Frage steht im Mittelpunkt der Großübung LÜKEX 26, die das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) vom 4. - 6. November 2026 ausrichtet. Die Vorbereitungen laufen bereits.Was wird geübt?In dieser bundesweiten Krisenmanagementübung wird das Szenario "Dürre und Hitzewelle - Notlage durch extreme Hitzewelle nach langjähriger Trockenperiode in Deutschland und Europa" trainiert. Ausgangspunkt ist eine mehrjährige Dürre mit deutlich zu geringen Niederschlagsmengen Auf diese langanhaltende Trockenperiode folgt eine außergewöhnliche Hitzewelle mit anhaltend hohen Temperaturen und ausbleibenden Niederschlägen. In der Übung werden vor allem die Folgen für die Bereiche Inneres, Gesundheit, Umwelt, Landwirtschaft und Verkehr betrachtet und damit die Lebensbereiche der gesamten Bevölkerung.Eine solche Lage erfordert ein abgestimmtes Handeln aller staatlichen Ebenen sowie eine enge Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen und Betreibern Kritischer Infrastrukturen sowie eine geeignete Krisenkommunikation. Die Erkenntnisse aus der Übung helfen dabei, Krisenreaktionsmechanismen weiterzuentwickeln und die Vorsorge auch für andere komplexe, lang andauernde Schadenslagen zu verbessern."Unsere Aufgabe als Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) ist es, gemeinsam mit Bund, Ländern und weiteren Partnern dafür zu sorgen, dass Deutschland auf solche Krisen vorbereitet ist. Genau dafür gibt es die LÜKEX. Ich freue mich, dass sich in diesem Jahr mit 183 Organisationen so viele Partner beteiligen wie noch nie. Wer gemeinsam übt, kann im Ernstfall schneller handeln - und die Menschen in unserem Land besser schützen", sagt BBK-Präsidentin Grit Tüngler.Warum LÜKEX? Was ist das?Das BBK koordiniert seit über 20 Jahren die LÜKEX, die Länder- und Ressortübergreifende Krisenmanagementübung/Exercise. In der strategischen Übung testen und trainieren die teilnehmenden Organisationen ihr Krisenmanagement, handelnde Personen gewinnen Sicherheit und Netzwerke werden geschaffen. Krisenmanagement ist eine gemeinsame Aufgabe: Alle Beteiligten müssen zusammen an einem Strang ziehen, Informationen austauschen, die Lage einschätzen und gemeinsam Entscheidungen treffen. Hierfür bietet die LÜKEX eine optimale Plattform.Im Bevölkerungsschutz arbeiten Bund und Länder, die Ministerien und Fachbehörden der verschiedenen Ressorts, außerdem Hilfsorganisationen und auch KRITIS-Betreiber zusammen, um die Bevölkerung zu schützen und die Auswirkungen einer Krise oder Katastrophe möglichst gering zu halten.Die nächste Übung - LÜKEX 28Die nächste LÜKEX wird sich voraussichtlich im Jahr 2028 mit dem Thema der Zivilen Verteidigung beschäftigen. Die Vorbereitungen hierfür haben bereits begonnen. In weiteren Abstimmungs- und Planungsschritten werden nun Schwerpunkte erarbeitet, die für eine strategische bundesweite ressort-, länder- und ebenenübergreifende Übung sinnvoll sind.Mehr Informationen zum BBK, zur Übungsserie LÜKEX und den vorangegangenen Szenarien finden Sie unter folgenden Links: www.LÜKEX.de (https://www.xn--lkex-0ra.de)Link zum Media Kit: www.bbk.bund.de/mediakit-luekex26Im Media Kit finden Sie ein Video-Statement der BBK-Präsidentin Grit Tüngler zur Verwendung für Video- und Audio-Beiträge.Über das BBKDas Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern und das zentrale Organisationselement für den Bevölkerungsschutz in Deutschland. Es wurde am 1. Mai 2004 errichtet und hat seinen Hauptdienstsitz seit Juli 2006 in Bonn-Lengsdorf mit weiteren Standorten in Bonn, Bad Neuenahr-Ahrweiler und Berlin. Präsidentin ist seit dem 1. April 2026 Grit Tüngler, Vizepräsident ist seit dem 16. Oktober 2023 Dr. René Funk. An den fünf Standorten beschäftigt die Behörde aktuell fast 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das BBK ist dafür zuständig, den zivilen Bevölkerungsschutz neben Polizei, Bundeswehr und Nachrichtendiensten als vierte Säule im nationalen Sicherheitssystem zu verankern. Die zentralen Aufgaben sind es, den Schutz für die Bevölkerung für einen Spannungs- oder Verteidigungsfall zu organisieren, Bürgerinnen und Bürger für Vorsorge und Selbstschutz zu sensibilisieren sowie die Zivile Verteidigung auszubauen und das nationale Krisenmanagement zu stärken. Das BBK berät und unterstützt die anderen Bundes- und Landesbehörden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Mehr Informationen finden Sie unter www.bbk.bund.de.Pressekontakt:Bundesamt für Bevölkerungsschutz und KatastrophenhilfePressestelleTelefon: +49 228 99 550 -1180E-Mail: pressestelle@bbk.bund.dehttps://www.bbk.bund.deOriginal-Content von: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128528/6323429