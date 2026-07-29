Premieren-Anleihe der Haller GmbH Mit dem "Clean Mobility Bond I" (ISIN: DE000A460XXX) legt die Haller GmbH ihre erste Unternehmensanleihe am KMU-Kapitalmarkt auf. Über die Anleihe mit einem Volumen von bis zu 7,5 Mio. Euro sollen die Anschaffung von batterieelektrischen und wasserstoffbetriebenen Nutzfahrzeugen sowie die Vorfinanzierung bereits bewilligter Bundesförderprogramme finanziert werden. Die Debüt-Anleihe hat eine Laufzeit von lediglich zwei Jahren und bietet dabei einen festen Zinskupon von 7,00 % p.a. Im Interview erläutert Geschäftsführer Holger Graß das Geschäftsmodell der Haller GmbH, die Hintergründe der Emission sowie die Wachstumsstrategie des Unternehmens. Anleihen Finder: Herr Graß, die Haller GmbH ist vielen Anleiheinvestoren bislang noch kein Begriff. Können Sie uns das Unternehmen und dessen Geschäftsmodell kurz vorstellen?Holger Graß: Die Haller GmbH ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft innerhalb des unter der Bezeichnung "Haller Group" auftretenden Unternehmensverbunds. Die Gruppe verbindet langjährige Erfahrung im Nutzfahrzeuggeschäft mit neuen Lösungen für emissionsfreie Mobilität. Die Haller GmbH konzentriert sich auf die Bereitstellung, Vermietung und den technischen Service von Nutzfahrzeugen. Ein wachsender Schwerpunkt liegt auf batterieelektrischen und wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen. Anleihen Finder: Welche Dienstleistungen bieten Sie Ihren Kunden konkret an, wie positionieren Sie sich im Markt und wo liegt Ihr Alleinstellungsmerkmal? "Wir betrachten nicht nur das Fahrzeug, sondern den gesamten betrieblichen Einsatz" Holger Graß: Unser Angebot umfasst die Beschaffung und Bereitstellung von Nutzfahrzeugen, Miet- und Finanzierungslösungen sowie Wartung und Reparatur. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden bei der Strukturierung geförderter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...