Das Comeback der Festplatte: Nachdem Seagate den Gewinn verdoppelt hat, dürfte er sich jetzt nochmal mehr als verdoppeln.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|Seagate steigert Umsatz und Gewinn deutlich
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