München (ots) -Sechs Wochen, über 1.000 Stunden Live-Sport, drei Europameisterschaften, zwei Weltmeisterschaften, ein Grand Slam: SPORTEUROPE.TV präsentiert im Sommer 2026 ein Programm, das in seiner Breite und Internationalität einzigartig ist.Von New York bis Neu-Delhi, von Frankfurt bis Mailand, von Cluj-Napoca bis Brüssel - die besten Athletinnen und Athleten der Welt kämpfen um Grand-Slam-Titel, Europameister-Kronen und Weltmeister-Trophäen. Weltrekordversuche inklusive. Alles live. Alles auf einer Plattform. Ohne Abo.Die Highlights des Super-Sportsommers:Beachvolleyball-Europameisterschaft12.-16. AugustPolenBadminton-Weltmeisterschaft17.-23. AugustNeu-DelhiUS Open24. August - 13. SeptemberNew YorkVolleyball-EM Frauen21. August - 6. SeptemberTürkei, Tschechien, Aserbaidschan, SchwedenGerman Football League & German Bowllaufend bis SeptemberDeutschlandDiamond League & Finalelaufend - Finale 4./5. SeptemberLausanne, Zürich, Brüssel u.a.Volleyball-EM Männer9.-26. SeptemberItalien, Rumänien, Bulgarien, FinnlandSieben Sportarten, vier Kontinente, die weltbesten Athletinnen und Athleten:Bei den US Open in New York stehen mit Alexander Zverev, Jannik Sinner und vielen weiteren Weltklassespielern die größten Stars des Tennissports im Fokus beim Kampf um den Grand Slam Titel.Die Diamond League bringt die Weltelite der Leichtathletik nach Lausanne, Zürich und zum großen Finale am 4. und 5. September nach Brüssel - Weltrekorde inklusive.Die Volleyball-Europameisterschaften der Frauen und Männer versammeln die stärksten Nationalmannschaften des Kontinents.In Neu-Delhi werden bei der Badminton-Weltmeisterschaft neue Weltmeister gekürt.Dazu beginnend im August die Beachvolleyball-EM und der German Bowl - alles live, alles auf einer Plattform.Björn Beinhauer, CEO von SportEurope.TV:"Weltmeister, Europameister, Grand-Slam-Sieger, Weltrekorde - dieser Sommer hat alles. Wir haben ein Programm aufgebaut, das die gesamte Vielfalt und Größe des internationalen Sports zeigt: über 1.000 Stunden live, aus vier Kontinenten, mit den besten Athletinnen und Athleten der Welt. Ohne Abo. Einfach für alle Fans."Über SportEurope.TVSportEurope.TV ist eine der führenden digitalen Sportplattformen Europas und bietet Fans Zugang zu Live-Sport, Highlights, exklusiven Inhalten und innovativen Streaming-Erlebnissen. Der Fokus liegt zunächst auf den Kernmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), während das Unternehmen seine internationale Präsenz kontinuierlich ausbaut.Mit einem Portfolio von mehr als 70 Sportarten - vom Nachwuchs- und Breitensport bis hin zu internationalen Spitzenwettbewerben - verbindet SportEurope.TV etablierte Premium-Events wie die US Open mit einer einzigartigen Vielfalt an Sportinhalten. Dabei setzt die Plattform bewusst auf flexible Pay-per-View-Modelle und Event-Tickets als attraktive Alternative zu klassischen langfristigen Abonnements und ermöglicht Sportfans so einen einfachen und bedarfsgerechten Zugang zu den Sportereignissen, die sie wirklich sehen möchten.Durch langfristige Partnerschaften mit internationalen Rechtehaltern, Sportverbänden und Premium-Marken entwickelt SportEurope.TV die nächste Generation digitaler Sportmedien - innovativ, flexibel und konsequent auf die Bedürfnisse moderner Sportfans ausgerichtet.Pressekontakt:SportEurope.TV · Presse & KommunikationHelen Klos - Marketing & PRpresse@sporteurope.tv · www.sporteurope.tvOriginal-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107240/6323462