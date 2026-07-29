Blockchain und Künstliche Intelligenz eröffnen neue Möglichkeiten für Start-ups und Unternehmen. Die neue Folge des Podcasts deeptech INSIGHTS widmet sich deshalb jungen Unternehmen, die an der Anwendungsebene dieser Technologien arbeiten.Podcast-Host Sascha Röhrer spricht mit Sagar Barvaliya, Founding Partner bei Blockchain Founders Capital. Der deutsche Frühphasen-Venture-Capital-Investor unterstützt Start-ups, die Anwendungen auf Basis von Blockchain und Künstlicher Intelligenz entwickeln.Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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