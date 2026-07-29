Zürich (www.anleihencheck.de) - Hebt die Fed morgen den Zins an? Der Markt preist einen Zinsschritt bei rund 30% ein - eine spannende Entscheidung, die Hinweise auf die Berechenbarkeit der Fed-Politik unter Kevin Warsh geben kann, sagt Afonso Borges, Fixed Income Research bei Julius Bär.Die Experten von Julius Bär würden erwarten, dass die Fed morgen die Zinsen unverändert belasse. Eine schwächere Inflation und die datenbasierte Fed-Politik sprächen dafür. Der Offenmarktausschuss habe auf seiner Juni-Sitzung einstimmig beschlossen, die Zinsen unverändert zu lassen - und seitdem überrasche die sinkende Inflation. Wichtige Kerninflationsindikatoren würden schwächer ausfallen als erwartet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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