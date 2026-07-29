Frankfurt (www.fondscheck.de) - Diese Anlagethemen erweitern das Angebot: Aktiv verwaltete Faktorrotation und US-Large-Caps, Bluechips aus der Eurozone, europäische Aktien mit Nachhaltigkeitsfiltern, Green und Social Bonds, so die Deutsche Börse AG.Die BNP PARIBAS EASY II World Active Factor Rotation UCITS ETF-Reihe (ISIN IE0004GONXXX, USD Acc; ISIN IE0001858XXX, EUR H Acc) werde aktiv verwaltet und investiere weltweit in Aktien. Die Anlagestrategie ziele darauf ab, abhängig von den Marktphasen dynamisch zwischen den Faktoren Bewertung, Wachstum, Qualität, Momentum und niedriger Volatilität zu wechseln. Der ETF sei in USD und EUR handelbar, wobei die EUR-Anteilsklasse gegenüber Währungsschwankungen abgesichert sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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