Hamburg (ots) -Passende Modelle, zielgenaue Prompts und effiziente Worksflows für überzeugenden visuellen ContentKI-generierte Bilder und Videos lassen sich gezielt und professionell auch für journalistische Zwecke einsetzen. Ann-Marie Utz, KI-Trainerin und Innovation Editor bei dpa, erklärt in diesem halbtägigen Online-Workshop, wie die relevantesten KI-Modelle zur Generierung von Bildern und Videos wie Veo und Runway am besten funktionieren. Und wie Sie diese in Ihrem Arbeitsalltag einsetzen können.Prompt-Engineering für Bilder und VideosVon der ersten Prompt-Idee bis zum brauchbaren Clip - Sie lernen, wie Sie KI-Videos und -Bilder sauber und professionell erstellen. Ann-Marie Utz von dpa stellt dar, wie Sie verschiedene Modelle gezielt einsetzen und ihre Stärken und Schwächen erkennen.Sie erfahren, welche Workflows nötig sind, damit KI zusammenhängende, logisch strukturierte Videos produziert. Auch für KI-Bildmodelle gehen wir Schritt für Schritt durch, wie sich Eingaben formulieren lassen, um Stil, Perspektive, Szenenaufbau und Details zu steuern. Praktische Prompt-Vorlagen und Anwendungsfälle helfen, die Modelle im Alltag sinnvoll für multimediale Inhalte zu nutzen.Programm:- Prompt-Engineering für Bilder: Wie Sie präzise Eingaben formulieren, um gewünschte Stile, Perspektiven und Details zu erhalten- Video-KI verstehen: Welche Modelle für welche Anwendungsfälle geeignet sind und wie Sie zusammenhängende Sequenzen erstellen- Workflows entwickeln: Von der ersten Idee über Iterationen bis zum finalen, brauchbaren Content- Qualitätskontrolle: Typische KI-Fehler erkennen und vermeiden - für glaubwürdige, professionelle Ergebnisse- Rechtliche und ethische Aspekte: Was Sie beim Einsatz von KI-generierten Inhalten im Journalismus beachten müssenDer Workshop bietet viele Möglichkeiten zur direkten Interaktion mit der Trainerin, so dass Sie auch individuelle Fragen einbringen können.Die Durchführung erfolgt auf MS Teams.Dieser Online-Workshop richtet sich an Videojournalistinnen, Social-Media-Redakteure, Bewegtbild-Producer sowie Visual-Desk und Newsfluencer-Teams und Multimedia-Redaktionen. Gleichzeitig ist dieser Workshops auch geeignet für Mitarbeitende in Agenturen und Unternehmen, die sich mit journalistischem Blick der Erstellung von KI-generiertem Bild- und Videomaterial nähern wollen: Content-Producer, Marken- und Kampagnenverantwortliche, Social-Media-Managerinnen und Marketing- oder Kreativteams.Grundlegende Vorkenntnisse und Praxiserfahrungen mit KI-Tools wie ChatGPT, Claude oder Gemini sind empfehlenswert, um aus diesem Workshop den vollen Nutzen ziehen zu können.Die Referentin Ann-Marie Utz ist Journalistin, Content-Creatorin und Innovationstreiberin im Medienbereich. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Arbeit mit Künstlicher Intelligenz: Sie konzipiert und leitet Trainings zu Video, KI und Journalismus und begleitet Teams bei der Entwicklung zukunftsfähiger Arbeitsprozesse und Formate. Außerdem arbeitet sie an verschiedenen Projekten zu Medienkompetenz und Verifikation und ist Host der dpa Faktencheck-Social-Media-Accounts.Key Facts- Termin: Donnerstag, 22. Oktober 2026 von 13:30 - 17:30 Uhr inkl. Pause- Teilnahmegebühr: Standardticket 295 Euro zzgl. MwSt. / 351,05 Euro inkl. MwSt.- Gruppengröße: mindestens sechs, maximal 24 Teilnehmende. Bei Nichterreichen der Mindestgruppengröße ist eine Absage oder Terminverschiebung vorbehalten.- Stornierung: kostenfrei möglich bis 14 Tage vor Durchführung- Durchführung via MS TeamsPressekontakt:Marcus Heumann, Leiter dpa-AkademieE-Mail: akademie@dpa.comTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6323493