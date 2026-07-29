Die DWS-Aktie notiert heute deutlich im Minus. Der Grund findet sich bei den am Morgen veröffentlichten Zahlen zum zweiten Quartal. Zwar konnte der Vermögensverwalter von April bis Juni deutlich mehr Geld als erwartet einsammeln. Aber es gibt auch mehrere Punkte, die bei Anlegern gar nicht gut ankommen.Kurz und knapp• Die DWS sammelte im zweiten Quartal mit fast 25 Milliarden Euro deutlich mehr Neugeld ein als erwartet.• Erträge und Vorsteuergewinn verfehlten jedoch die Analystenschätzungen, während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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