Redcare Pharmacy hat ein starkes Q2 geliefert, mit einem Umsatzanstieg von 20% und einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 63%, was die Marge auf 3,5% hob. Das Wachstum war breit gefächert, angeführt von Rx Germany mit +58%, während die Non-Rx Germany sich verbesserten, und International auf ber. EBITDA-Ebene schwarze Zahlen schrieb. Geringere Marketingausgaben haben Druck auf die Bruttomarge durch Mixeffekte mehr als ausgeglichen. Die Leistung im ersten Halbjahr stützt die angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2026, wobei die unteren bis mittleren Punkte der Spannen gut abgedeckt erscheinen. Das Management erwartet weiterhin, dass das Wachstum im Q3 moderater ausfällt, da das Wachstum im deutschen Non-Rx vergleichsweise moderater ausfällt, besonders weil durch Jährung der Rx-Boni Vergleichswerte anspruchsvoller werden. Wir belassen unsere Schätzungen unverändert, bestätigen das BUY-Rating und halten unser Kursziel von 95,00 EUR aufrecht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/redcare-pharmacy-nv
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