Die Petrobras-Aktie zählt trotz ihrer anhaltend günstigen Bewertung weiterhin zu den interessantesten Werten im internationalen Ölsektor. Während viele Anleger vor allem auf den Ölpreis und die Dividende blicken, könnte in den kommenden Quartalen vor allem die steigende Produktion zum wichtigsten Kurstreiber werden. Die Investmentthese für Petrobras stützt sich üblicherweise auf mehrere Faktoren. Dazu gehören die im Branchenvergleich niedrige Bewertung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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