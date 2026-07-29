Unternehmen gestalten ihre Büros zunehmend auf soziale Interaktion und Unternehmenskultur. Dies zeigt eine aktuelle Studie. Besonders deutlich wird dies bei der Flächengestaltung: So sind Flächen für soziale Begegnung und informellen Austausch um 120% gestiegen. Firmen richten ihre Büros immer mehr auf Zusammenarbeit und Unternehmenskultur aus. Das zeigt der vierte und abschließende Teil der Studienreihe "2026 Global Workplace & Occupancy Insights" von CBRE. Besonders deutlich zeigt sich dies am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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