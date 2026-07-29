Viele Beschäftigte verfügen über keine betriebliche Vorsorge, weil Angebote fehlen oder nicht bekannt sind. Die aktuelle Continentale-Studie macht den Handlungsbedarf sichtbar und zeigt Versicherungsmaklern, in welchen Bereichen sie ansetzen können, um Unternehmen gezielt zu beraten. Betriebliche Vorsorgeangebote sind in Deutschland weiterhin keine Selbstverständlichkeit. Das zeigt die aktuelle Continentale-Studie 2026 "So versichert sich Deutschland: Zwischen Klassikern, Trends und blinden Flecken". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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