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Dow Jones News
29.07.2026 12:27 Uhr
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(1)

AUKTION/Bund stockt 10-jährige Anleihe auf

DJ AUKTION/Bund stockt 10-jährige Anleihe auf

Von Emese Bartha

DOW JONES-Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch die im August 2036 fällige Bundesanleihe im Auktionsverfahren aufgestockt. Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion vom 8. Juli): 

=== 
Emission      3-prozentige Bundesanleihe mit 
          Laufzeit 15. August 2036 
Angebotsvolumen   6 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   5,127 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  4,497 Mrd EUR 
Marktpflegequote  1,503 Mrd EUR 
Bid-to-cover-Ratio 1,1   (1,0) 
Durchschnittsrend. 3,13%  (3,09%) 
Settlement     31. Juli 2026 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2026 05:55 ET (09:55 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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