DJ AUKTION/Bund stockt 10-jährige Anleihe auf
Von Emese Bartha
DOW JONES-Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch die im August 2036 fällige Bundesanleihe im Auktionsverfahren aufgestockt. Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion vom 8. Juli):
=== Emission 3-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2036 Angebotsvolumen 6 Mrd EUR Bietungsvolumen 5,127 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 4,497 Mrd EUR Marktpflegequote 1,503 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 1,1 (1,0) Durchschnittsrend. 3,13% (3,09%) Settlement 31. Juli 2026 ===
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July 29, 2026 05:55 ET (09:55 GMT)
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