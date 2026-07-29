Hamburg (ots) -Bevor sie im Herbst im Fernsehen laufen, feiern zwei NDR Krimi-Highlights ihre Freiluft-Premiere in Mecklenburg-Vorpommern: In der zweiten Augustwoche tourt der NDR mit einem Open Air Kino durch das Bundesland - vier Abende, vier Orte, Eintritt frei.Den Auftakt macht der neue Usedom-Krimi "Doppelmord" mit einem prominenten Gast: Am Montag, 10. August, im Stadtpark Lübz und am Dienstag, 11. August, im Klosterpark Neukloster ist Hauptdarstellerin Katrin Sass vor Ort und erzählt von den Dreharbeiten. In dem Film wird ihre Rolle, Ex-Staatsanwältin Karin Lossow, von ihrer Vergangenheit eingeholt: Eine alte Bekannte aus ihrer Gefängniszeit taucht wieder auf - unschuldig verurteilt für den Mord an ihrem Ehemann, der damals untertauchte. Jetzt wird er tot aufgefunden. Hat sich seine Ehefrau gerächt?Den neuen "Polizeiruf 110" mit dem Titel "Sie haben Namen" mit Anneke Kim Sarnau und Lina Beckmann zeigt der NDR am Mittwoch, 12. August, auf dem Vorplatz vor der Alten Zuckerfabrik in Tessin und am Donnerstag, 13. August, auf der Festwiese am großen Stein in Altentreptow. Der in Rostock gedrehte Film rückt das Schicksal von Frauen in Zwangsprostitution in Deutschland in den Fokus. Oft stammen sie aus Osteuropa, so wie Natasha (Anastasiia Mazhara). Einer ihrer Freier, Anwalt Bastian Hoyer (Christian Erdmann), verspricht, ihr zur Freiheit zu verhelfen. Als die Leiche einer vermutlich minderjährigen Prostituierten auftaucht, führen die Ermittlungen von Kommissarin Katrin König und ihrer Kollegin Melly Böwe auch zu Natasha.Einlass ist jeweils ab 19:30 Uhr, um 20:30 Uhr beginnen die Vorstellungen. Der NDR stellt eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen bereit. Für eine bessere Planung der Platzkapazitäten wird um Anmeldung über die jeweilige Webseite gebeten - hier können sich die Gäste auch einen Sitzplatz reservieren. Eigene Sitzgelegenheiten oder Decken dürfen gerne mitgebracht werden.Zur Anmeldung:- Lübz, Montag, 10. August, Stadtpark, Usedom-Krimi "Doppelmord": ndr.de/luebz (Aufgrund der großen Nachfrage sind alle Plätze - auch der Bereich für eigene Decken und Sitzgelegenheiten - bereits vergeben. Eine Anmeldung ist leider nicht mehr möglich.)- Neukloster, Dienstag, 11. August, Klosterpark, Usedom-Krimi "Doppelmord": ndr.de/neukloster- Tessin, Mittwoch, 12. August, Alte Zuckerfabrik, "Polizeiruf 110: Sie haben Namen": ndr.de/tessin- Altentreptow, Donnerstag, 13. August, Festwiese am großen Stein, "Polizeiruf 110: Sie haben Namen": ndr.de/altentreptowPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6323571