Altenholz (ots) -Dataport erhält zum 1. Januar 2027 einen neuen Technikvorstand (CTO): Manuel Galadí Enríquez übernimmt die Nachfolge von Andreas Reichel, der seit 2009 das Ressort Technik verantwortet und altersbedingt aus dem Vorstand ausscheiden wird.Der in Göttingen studierte Physiker und Mathematiker verfügt über langjährige Führungserfahrung in der IT - sowohl in der Privatwirtschaft als auch in der öffentlichen Verwaltung. Als IT-Direktor des Bundeskriminalamts kennt Manuel Galadí Enríquez die strategischen und operativen Herausforderungen öffentlicher IT unter den Bedingungen der aktuellen geopolitischen Sicherheitslage aus erster Hand. Seine Expertise in IT-Sicherheit, Cloud-Technologien und künstlicher Intelligenz sowie seine Erfahrungen aus dem Sicherheitsbereich werden die Leistungsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit von Dataport weiter stärken.Jan Pörksen, Staatsrat und Chef der Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Hamburg sowie Vorsitzender des Verwaltungsrats von Dataport: "Mit Manuel Galadí Enríquez haben wir den richtigen Nachfolger für Andreas Reichel gefunden. Seine Erfahrung verbunden mit seiner hohen technischen, wirtschaftlichen und sozialen Kompetenz werden die Entwicklungsdynamik von Dataport für die digitale Transformation vor allem für unsere Träger unterstützen."Dr. Johann Bizer, Vorsitzender des Vorstands Dataport: "Mit Manuel gewinnen wir fachlich und menschlich einen Kollegen, der uns mit seiner analytischen Kraft, seiner ganzen Erfahrung, seinem Netzwerk und seiner guten Art enorm weiterhelfen wird. Das Vorstandsteam freut sich riesig auf diesen neuen Kollegen."Manuel Galadí Enríquez: "Ohne eine starke öffentliche IT kann die Verwaltung ihrer Aufgabe nicht gerecht werden. IT-Sicherheit, digitale Souveränität und Resilienz sind zu Schlüsselfaktoren geworden. Nach Jahren für den Bund reizt mich die erfolgreiche föderale Zusammenarbeit von Dataport - dem größten öffentlichen IT-Dienstleister für alle Ebenen der Verwaltung. Ich freue mich auf die neue Aufgabe im, für und aus dem Norden."Bildmaterial (© privat) (https://www.dataport.de/fileadmin/user_upload/dataport/public/presse/dataport_manuel_galadi_enriquez.jpg)Pressekontakt:Karen Hoffmann-Abraham, stellvertretende PressesprecherinDataport AöRWikingerweg 120537 HamburgE-Mail: karen.hoffmann-abraham@dataport.deTelefon: 040 42846-3736Mobil: 0176 42860910Original-Content von: Dataport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118338/6323409