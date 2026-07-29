Whatsapp-Nutzer:innen sind für Audio- und Videoanrufe nicht mehr auf ihr Smartphone oder die Installation einer App am Computer angewiesen. Mit Whatsapp Web lassen sich Einzel- sowie Gruppenanrufe jetzt auch direkt im Browser tätigen. Erst am 22. Juli 2026 hatte Whatsapp mehrere neue Funktionen angekündigt. So sollen Nutzer:innen sich künftig direkt auf dem iPad anmelden und PDFs in der App bearbeiten können. Jetzt gibt es ein Update für die Web-Version ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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