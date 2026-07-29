München (ots) -Am Freitag, 11. September, um 20:15 Uhr im Ersten / ab 1. September in der ARD Mediathek9/11 - ein Datum, das bis heute nachwirkt: Kaum ein Ereignis hat die Weltpolitik, das Sicherheitsverständnis westlicher Demokratien und das gesellschaftliche Zusammenleben so nachhaltig verändert, wie die Terroranschläge auf das World Trade Center und das Pentagon. 25 Jahre später zeigt die ARD mit SEPTEMBER genau am Jahrestag, warum viele der politischen Konflikte und Debatten unserer Gegenwart ihren Ursprung in jenem Herbst haben.SEPTEMBER von Autor und Regisseur Johan von Mirbach, produziert von SPIEGEL TV, erzählt ab dem 1. September in der ARD Mediathek und am 11. September um 20:15 Uhr im Ersten mit bislang unveröffentlichtem Archivmaterial und Geschichten den Verlauf von 9/11 aus einer neuen Perspektive: Der Dokumentarfilm rekonstruiert den entscheidenden Monat, der das 21. Jahrhundert neu definierte - vom unbeschwerten Sommer in New York über den Terroranschlag bis zu den politischen Entscheidungen, die die Weltordnung bis heute prägen.Im Mittelpunkt stehen Menschen, die den 11. September unmittelbar erlebt haben: So resümiert die Deutsche Susanne Hegenscheidt, die den Einsturz der Zwillingstürme aus ihrer Wohnung am Broadway dokumentierte: "Ich habe am 11. September leider aufgehört zu träumen. Ein Stück von mir ist an dem Tag auf dem Broadway liegen geblieben." Der deutsche Rettungssanitäter Markus Albrecht behandelte noch am Tag des Anschlags direkt am Ground Zero verletzte Feuerwehrleute. Und Baggerfahrerin Pia Hoffmann suchte wochenlang nach Überlebenden und Opfern. Ihre persönlichen Geschichten machen deutlich, wie tief die Ereignisse bis heute nachwirken - psychisch, gesellschaftlich und politisch.Gleichzeitig ordnet der damalige Bundesaußenminister in SEPTEMBER die historischen Entwicklungen ein: Joschka Fischer erinnert sich an die diplomatischen Herausforderungen nach den Anschlägen. Und Lars Klingbeil, heute Bundesfinanzminister, schildert seine Erfahrungen als 23-jähriger Praktikant mitten in Manhattan. Weitere Stimmen aus Politik, Medien und Sicherheitsbehörden zeichnen nach, wie aus einem Terroranschlag ein weltpolitischer Wendepunkt wurde.SEPTEMBER ist eine Produktion von SPIEGEL TV im Auftrag von WDR (Federführung), BR und NDR. Redaktion: Christiane Hinz, Ann-Christin Gertzen (WDR), Astrid Harms (BR), Marc Brasse (NDR). Regie: Johan von Mirbach.Investigative Podcast-Serie über mögliche Verbindungen nach Saudi-ArabienParallel zur Dokumentation greift eine investigative Podcast-Serie des WDR eine der bis heute umstrittensten Fragen rund um die Anschläge auf: Welche Rolle spielte Saudi-Arabien? Gab es tatsächlich Verbindungen zwischen staatlichen Stellen der Regierung und den Attentätern? In der fünfteiligen Serie "Staatsgeheimnis 9/11 - Die Saudi-Connection" folgt WDR-Journalist Nikolaus Steiner den Spuren des saudischen Staatsbürgers Omar Al-Bayoumi, der bereits kurz nach den Anschlägen ins Visier internationaler Ermittlungen geriet. War er nur ein Student, der an die falschen Leute geraten ist, oder doch etwa ein Geheimdienstagent, der den Auftrag hatte, einige der späteren Attentäter zu unterstützen? Die brisanten Recherchen stützen sich auf bislang unveröffentlichtes Material, Interviews mit ehemaligen FBI-Ermittlern, führenden Juristen und Angehörigen der Opfer. Aktuell läuft ein großes juristisches Verfahren in New York: Hunderte Angehörige von Opfern der Terroranschläge fordern mehrere Milliarden Dollar Schadenersatz von der saudischen Regierung. Ein Bezirksgericht hat der Zivilklage grünes Licht gegeben. Saudi-Arabien hat dagegen Berufung eingelegt. Das Land bestreitet bis heute alle Vorwürfe, genauso wie Omar Al-Bayoumi."Staatsgeheimnis 9/11 - Die Saudi-Connection": 5 Folgen, ab dem 1. September in ARD Sounds im Feed "Dark Matters" und ab dem 8. September auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.Ein ausführliches Pressedossier steht ab sofort im Presseservice zur Verfügung.Die Dokumentation SEPTEMBER ist ab sofort für akkreditierte JournalistInnen im Vorführraum abrufbar.Fotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion, Kommunikation | PRTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.deKatrin Römer, WDR Kommunikation,Tel.: 0221/220 7107, E-Mail: katrin.roemer@wdr.deMarkus Hermjohannes, PR-Agentur Foolproofed GmbHTel.: 0178/251 532 8, E-Mail: markus@foolproofed.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6323598