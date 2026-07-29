EQS-Ad-hoc: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Offenlegung von Insiderinformationen zu aktuellen Medienberichten
Sofia / München, 29. Juli 2026 - Hiermit teilt die Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166) ("Shelly Group" / "die Gesellschaft) im Anschluss an jüngste Medienberichte über eine mögliche Transaktion, an der die Shelly Group SE beteiligt ist, mit, dass sich das Unternehmen in vorläufigen Gesprächen mit Schneider Electric über ein mögliches Kaufangebot für die Aktien des Unternehmens befindet.
Es besteht keine Gewissheit, dass diese Gespräche zur Abgabe eines Angebots führen werden, noch gibt es Gewissheit hinsichtlich der Bedingungen oder des Zeitpunkts eines etwaigen Angebots, sollte ein solches unterbreitet werden.
Die Gesellschaft wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Stellungnahmen abgeben. Eine weitere Bekanntmachung wird zu gegebener Zeit gemäß den geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfolgen.
Weitere Informationen unter corporate.shelly.com.
Ansprechpartner Investor Relations
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Shelly Group SE
|51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
|1407 Sofia
|Bulgarien
|E-Mail:
|investors@shelly.com
|Internet:
|www.corporate.shelly.com
|ISIN:
|BG1100003166
|WKN:
|A2DGX9
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|8945007IDGKD0KZ4HD95
|EQS News ID:
|2373532
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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