DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BRASKEM NLDS 19/50 REGS USN15516AXXX BAW/UFN
BRASKEM NLDS 20/81 FLR USN15516AXXX BAW/UFN
BRAS.NL FIN. 23/31 REGS USN15516AXXX BAW/UFN
BRAS.NL FIN. 24/34 REGS USN15516AXXX BAW/UFN
BRASKEM AMERICA FIN.11/41 USU1065PAXXX BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BRASKEM NLDS 19/50 REGS USN15516AXXX BAW/UFN
BRASKEM NLDS 20/81 FLR USN15516AXXX BAW/UFN
BRAS.NL FIN. 23/31 REGS USN15516AXXX BAW/UFN
BRAS.NL FIN. 24/34 REGS USN15516AXXX BAW/UFN
BRASKEM AMERICA FIN.11/41 USU1065PAXXX BAW/UFN
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