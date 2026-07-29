DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BRAS.NL FIN. 23/33 144A US10554TAXXX BAW/UFN
BRAS.NL FIN. 23/31 144A US10554TAXXX BAW/UFN
BRAS.NL FIN. 24/34 144A US10554TAXXX BAW/UFN
BRASKEM NLDS17/28 REGS USN15516AXXX BAW/UFN
BRASKEM NLDS 19/30 REGS USN15516AXXX BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BRAS.NL FIN. 23/33 144A US10554TAXXX BAW/UFN
BRAS.NL FIN. 23/31 144A US10554TAXXX BAW/UFN
BRAS.NL FIN. 24/34 144A US10554TAXXX BAW/UFN
BRASKEM NLDS17/28 REGS USN15516AXXX BAW/UFN
BRASKEM NLDS 19/30 REGS USN15516AXXX BAW/UFN
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