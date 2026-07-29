Fortinet - FTNT: Geht da noch mehr?

Kaufsignal heute?

Geht die Cybersecurity-Rallye weiter? Fortinet (FTNT) profitiert vom wachsenden Datenverkehr durch KI! Umsatzprognose für 2026 angehoben!

Fortinet (FTNT) - US34959E1091

Rückblick: Im vergangenen Halbjahr konnte sich die Fortinet-Aktie von einer längeren Seitwärtsphase eindrucksvoll nach oben absetzen und mit einer dynamischen Rallye ein neues Allzeithoch im Bereich von 170 USD markieren. Während des Anstiegs diente die steigende 20-Tage-Linie immer wieder als Unterstützung, bevor zuletzt eine gesunde Konsolidierung einsetzte. Aktuell läuft ein Pullback an den Bereich zum 20er-EMA, während der 50er-EMA weiterhin klar aufwärts gerichtet ist und den übergeordneten Aufwärtstrend bestätigt.

Fortinet-Aktie: Chart vom 28.07.2026, Kürzel: FTNT Kurs: 149.98 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das Chartbild zeigt ein klassisches Pullback-Setup innerhalb eines intakten Aufwärtstrends, wobei die Zone zwischen rund 149 und 154 USD als potenzieller Unterstützungsbereich in den Fokus rückt. Gelingt dort eine Stabilisierung mit anschließender Rückeroberung der kurzfristigen Abwärtstendenz, könnte die Aktie das bisherige Allzeithoch bei knapp 170 USD ins Visier nehmen. Die steigenden gleitenden Durchschnitte sprechen dafür, dass Rücksetzer derzeit eher als Konsolidierung innerhalb des übergeordneten Trends denn als Trendbruch zu werten sind.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte die Unterstützungszone um 149 US-Dollar nachhaltig unterschritten werden, würde das Pullback-Setup scheitern und eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung des 50er-EMA wahrscheinlich werden. Ein Bruch dieser mittelfristigen Trendlinie würde das technische Bild deutlich eintrüben und könnte weitere Gewinnmitnahmen nach sich ziehen. Trader könnten einen Stop-Loss daher knapp unterhalb der markierten Unterstützungszone beziehungsweise - konservativer - unter der blauen Linie platzieren, um sich gegen einen Trendwechsel abzusichern.

Meinung

Fortinet wurde 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Sunnyvale. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für Netzwerk- und Cybersicherheit und bietet unter anderem Firewalls, Secure Access Service Edge (SASE), Cloud- und Endpoint-Sicherheit sowie Lösungen für industrielle Netzwerke an, die über die integrierte FortiOS-Plattform miteinander verbunden sind. Im ersten Quartal 2026 übertraf Fortinet die Erwartungen deutlich: Der Umsatz stieg um 20 Prozent auf 1.85 Milliarden USD, der Produktumsatz sogar um 41 Prozent auf 645 Millionen USD. Die Billings legten um 31 Prozent auf 2.09 Milliarden USD zu, während der bereinigte Gewinn je Aktie um 41 Prozent auf 0.82 USD kletterte. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit leistungsfähigeren FortiGate-Systemen für KI-Workloads sowie die Absicherung industrieller Infrastruktur, deren Umsatz um mehr als 70 Prozent zunahm. Fortinet profitierte damit vom wachsenden Datenverkehr durch KI und der zunehmenden Verschmelzung von Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur. Für 2026 wurde die Umsatzprognose auf 7.71 bis 7.87 Milliarden USD angehoben. Trotz der starken operativen Entwicklung erscheint die Aktie auf Basis der hohen Bewertung bereits ambitioniert. Hinzu kommt ein branchenspezifisches Risiko: Sollte es Hackern gelingen die Produkte von Fortinet zu überlisten, wäre ein anschließender Abverkauf sehr wahrscheinlich. Ein enger Stop Loss wäre daher zu empfehlen.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 110.20 Milliarden USD

Meine Meinung zu Fortinet ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.tikr.com/de/blog/fortinet-beat-earnings-wall-street-still-isnt-buying-the-stock

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.