Die Rotation aus hoch bewerteten Technologiewerten in den breiteren Aktienmarkt setzt sich fort. Während der S&P 500 erneut zulegte, verlor die Nasdaq leicht und verbuchte damit den fünften Verlusttag in Folge. Der gleichgewichtete S&P 500 erreichte dagegen ein Rekordhoch. Das spricht gegen eine allgemeine Flucht aus Aktien. Anleger reduzieren vielmehr konzentrierte Tech-Positionen und schichten in günstigere sowie zinssensitivere Marktbereiche um. Der fallende Ölpreis verstärkte diese Bewegung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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