Eine der berühmtesten und erfolgreichsten Investitionen von Warren Buffett überhaupt ist Coca Cola. Weniger innovativ und so garnicht KI-getrieben, aber stabile Dividenden und Kurswachstum, genau das ist sein Ding. Die gestern gemeldeten Quartalszahlen gaben dem Aktienkurs einen beeindruckenden Pump, der durch die gesamte Börsenwelt hallt. Vor allem mit Hinblick auf die vergangene Fußball-Weltmeisterschaft, die sich für Cola so richtig gelohnt hat. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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