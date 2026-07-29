Deutschlands größtes Geldhaus hat im zweiten Quartal geliefert, und zwar auf breiter Front. Die Deutsche Bank verzeichnete ein Vorsteuerergebnis von knapp 2,7 Milliarden €, damit lag sie nur minimal unter dem Niveau aus dem Rekordjahr 2007. Das ist bemerkenswert. Investmentbank treibt den Gewinn Den größten Schub kam aus der Investmentsparte. Mit einem Ergebnissprung von fast 60 Prozent auf 1,3 Milliarden € steuerte sie nahezu die Hälfte des Quartalserfolgs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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