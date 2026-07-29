Die Toast-Aktie hat sich vom jüngsten Verlaufstief deutlich erholt und dabei die zuvor dominierende Abwärtstrendlinie überwunden. Nun attackiert der Softwaretitel den nächsten wichtigen Widerstandsbereich knapp oberhalb von 32 US$. Gelingt der Ausbruch, könnte sich weiteres Kurspotenzial von bis zu rund +25% eröffnen. Der nächste Rallyschub ist vorbereitet Nach der erfolgreichen Stabilisierung an der langfristigen Aufwärtstrendlinie hat sich die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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