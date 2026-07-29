Nach einem schwachen Kursverlauf in den vergangenen Wochen notiert die SpaceX-Aktie weiterhin fast 50% unter ihrem Rekordhoch. Dennoch sehen einige Analysten erhebliches Aufwärtspotenzial und trauen dem Raumfahrt- und KI-Konzern langfristig eine außergewöhnliche Bewertung zu. Raymond James hält an optimistischer Einschätzung fest Die Investmentbank Raymond James hat ihre Einstufung für die SpaceX-Aktie zu Wochenbeginn erneut mit "Strong Buy" bestätigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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