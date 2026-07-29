Ein jahrzehntealtes Rätsel am Sternenhimmel scheint endgültig gelöst. Wo bisher nur Vermutungen und indirekte Hinweise existierten, liefert moderne Bildverarbeitung nun einen überzeugenden visuellen Nachweis. Ein Team um den französischen Astronomen Miguel Montarges vom Observatoire de Paris hat die bislang detailreichste Aufnahme des roten Überriesen Beteigeuze und seines neu entdeckten Begleitsterns veröffentlicht. Wie in einem Artikel der Fachzeitschrift ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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