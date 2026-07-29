Die Berichtssaison läuft auf Hochtouren. Während Microsoft, Meta, Apple und Amazon ihre Zahlen vorlegen, richtet Trader Ingmar Königshofen den Blick auf zwei ungewöhnliche Long-Chancen: Tesla und Kakao.Die Tesla-Aktie ist nach den Quartalszahlen deutlich unter Druck geraten. Zwar meldete der Konzern einen Auslieferungsrekord und höhere Umsätze. Der Gewinn je Aktie enttäuschte jedoch. Hauptgrund seien die massiven Investitionen in Zukunftstechnologien, die kurzfristig auf die Marge drücken. Hinzu kommt die Unsicherheit über eine mögliche Verbindung mit SpaceX und deren Bewertung. Auch bei Kakao setzt Königshofen auf steigende Preise. Nach dem Absturz von fast 13.000 auf rund 3.000 US-Dollar …
Enthaltene Werte: DE000MK9YXXX,DE000BD16XXXDen vollständigen Artikel lesen
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