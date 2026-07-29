Der Maklerpool Qualitypool mit Sitz in Lübeck hat personelle Änderungen bekannt gegeben. Im Zuge der Neugründung der Qualitypool Versicherungsmakler Service GmbH Ende des vergangenen Jahres wurde die operative Führung um Michael Weltin und Thomas Bürgelin erweitert. Die Qualitypool Versicherungsmakler Service GmbH hat ihre Führungsstruktur ausgebaut. Angesichts der gesellschaftsrechtlichen Neuordnung hat die neu gegründete Gesellschaft operative Schlüsselrollen besetzt. Michael Weltin, der bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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