Der erneute Anstieg der Ölpreise verschärft den Druck auf die US-Notenbank unmittelbar vor ihrer Zinsentscheidung. Höhere Energiekosten könnten die Inflation länger über dem Zielwert halten und Zinssenkungen in weite Ferne rücken lassen. An den Finanzmärkten wächst deshalb die Sorge, dass die Federal Reserve überraschend einen noch strengeren Kurs einschlägt.Fed entscheidet über den Leitzins Die Federal Reserve gibt ihre Entscheidung am 29. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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