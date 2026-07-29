Was die vergangenen Tage wieder einmal auffiel: Der KI-Boom treibt die Speicherchip-Branche auf immer neue Höhen: Während der chinesische Hersteller CXMT mit einem spektakulären Börsendebüt in Shanghai und einem Kursplus von 466 Prozent zum wertvollsten Unternehmen am chinesischen Festland (!) aufstieg, meldete SK Hynix dank der enormen KI-Nachfrage einen Rekordgewinn. Der südkoreanische Chipriese profitierte vor allem vom Geschäft mit Hochleistungsspeichern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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