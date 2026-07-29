Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv A (ISIN LU0163675XXX/ WKN 214466) erzielte im Juni einen Wertzuwachs in Höhe von 0,1%, so die Experten von Sauren.An den Rentenmärkten sei es sowohl beim Zinsniveau als auch bei den Renditedifferenzen lediglich zu leichten Veränderungen gekommen. Insgesamt hätten sowohl Staatsanleihen als auch Unternehmensanleihen und Hochzinsanleihen im Juni moderate Wertzuwächse aufgewiesen. Die für das Portfolio ausgewählten Rentenfonds hätten Wertzuwächse von bis zu 1,3% erzielt. Lediglich der von David Roberts und Alex Ralph verwaltete Nedgroup Global Strategic Bond Fund habe eine Wertminderung in Höhe von 0,3% hinzunehmen gehabt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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