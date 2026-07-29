Wien (www.fondscheck.de) - Sascha Mergner zieht vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden in die Geschäftsführung der Investmentboutique Ansa Capital Management ein, so die Experten von "FONDS professionell".Er löse Daniel Linzmeier ab, der das Unternehmen im September 2026 auf eigenen Wunsch verlassen werde, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu stellen. Linzmeier sei 2015 kurz nach der Gründung der Gesellschaft zu Ansa gekommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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