Noch wenige Stunden, dann herrscht Gewissheit: Wird die US-Notenbank die Zinsen heute Abend anheben? Glaubt man dem FedWatch-Tool, ist das eher unwahrscheinlich: Lediglich rund 29 Prozent der Befragten gehen von einem Zinsschritt aus. Das Gros erwartet, dass die Zinsen auch nach der heutigen Sitzung bei 3,5 bis 3,75 Prozent bleiben. In den vergangenen Jahren hatte der Markt dabei oft einen guten Riecher - oder sollte man besser sagen: Die Fed folgte den Erwartungen des Marktes?Freilich bietet sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär