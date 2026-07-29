Berlin (ots) -- Per Chat, Spracheingabe oder Screenshot zur fertigen Website oder App - ganz ohne Programmierkenntnisse- Hosting, Domain, E-Mail, SSL und Angriffsschutz in einem Produkt - alles aus einer Hand, ohne separaten Hosting-Vertrag- Nach dem STRATO KI Telefonassistenten und zusammen mit dem nun ebenfalls gelaunchten KI Chat-Assistenten der nächste Baustein im wachsenden KI-Portfolio von STRATO- Hosting in TÜV-zertifizierten Rechenzentren in Deutschland und Europa, 100% DSGVO-konformWer heute online geht, jongliert schnell mit einem halben Dutzend Werkzeugen: Baukasten, Domain, Hosting, E-Mail und Sicherheit. Vor allem für Gründerinnen und Gründer, Freelancer und kleine Unternehmen bedeutet das Zeit, Kosten und technische Hürden, bevor überhaupt die erste Seite steht. Genau hier setzt STRATO mit dem KI App & Site Builder an: Nutzerinnen und Nutzer beschreiben nach dem Prinzip des "Vibe-Coding" in natürlicher Sprache, was sie brauchen - per Text, gesprochen oder per Screenshot - und erhalten in Minuten eine fertige, sofort nutzbare Website oder Web-Anwendung. Ganz ohne Programmierkenntnisse, ohne separaten Hosting-Vertrag und ohne technische Einrichtung.Vollwertige Anwendungen statt starrer VorlagenAnders als klassische Baukästen erzeugt der KI App & Site Builder vollwertige Software mit eigener Datenbank - nicht nur statische Seiten. Das Spektrum reicht von der professionellen Unternehmenswebsite über Produktkonfiguratoren oder Terminplaner-Apps für Kunden bis zu internen Tools wie interaktiven Dashboards oder Preiskalkulatoren. Jede Änderung wird gesichert und kann in der Preview-Funktion vor einer Veröffentlichung geprüft werden. Frühere Arbeitsstände lassen sich auf Wunsch in einem Schritt jederzeit wiederherstellen - inklusive Code, Chatverlauf und Datenbank. Bei Bedarf können Nutzerinnen und Nutzer unbegrenzt bauen, mit durchgehendem Zugang und KI-Credits und ohne Unterbrechung.Alles aus einer Hand - gehostet in Deutschland und EuropaMit dem KI App & Site Builder bündelt STRATO die Erstellung von Website und Web-Anwendungen, Hosting, Datenbank, Domain, SSL-Verschlüsselung, Auslieferung über ein schnelles Content-Netzwerk (CDN), den Schutz vor Überlastungsangriffen (DDoS) und E-Mail-Postfächer in einem Produkt. Der Betrieb erfolgt in TÜV-zertifizierten Rechenzentren in Deutschland und Europa - Kunden können damit auf DSGVO-Konformität und strengsten Datenschutz setzen. Was Kundinnen und Kunden mit dem neuen Tool bauen, gehört ihnen: Mit eigener Domain und eigener Website behalten sie ihre digitale Präsenz selbst in der Hand, statt sie fremden Plattformen zu überlassen. Verarbeitete Daten werden zudem nicht für das Training öffentlicher KI-Modelle verwendet.Wie alle STRATO-Produkte richtet sich der KI App & Site Builder an Privatnutzerinnen und Privatnutzer ebenso wie an Soloselbständige und kleine Unternehmen - von der privaten Projektidee über die Freelancerin und das Kleinstunternehmen bis zur Agentur, die erste Entwürfe und Kundenprojekte in Minuten statt in Tagen aufsetzt."Viele kleine Unternehmen wissen, dass KI ihnen Arbeit abnehmen kann. Aber Zeit, Budget und technisches Know-how fehlen. Als Partner, der seit 30 Jahren digitale Infrastruktur betreibt, machen wir KI genau diesen Unternehmen einfach und verlässlich zugänglich. Wer seine Idee beschreiben kann, kann sie bei uns auch bauen - vom ersten Entwurf bis zum Livegang, alles aus einer Hand und auf Infrastruktur in Deutschland und Europa", so Dr. Jens Reich, Geschäftsführer von STRATO und Chief Commercial Officer der IONOS Group.Wachsendes KI-Portfolio bei STRATODer KI App & Site Builder ist Teil des wachsenden KI-Angebots von STRATO. Zeitgleich startet der KI Chat-Assistent, welcher Kundenanfragen auf Unternehmenswebsites rund um die Uhr beantwortet und automatisch erfasst. Bereits zuvor wurde der STRATO KI Telefonassistent erfolgreich eingeführt, der eigenständig Anrufe annimmt, Fragen auf Basis hinterlegter Informationen beantwortet und Termine koordiniert. STRATO erweitert sein Portfolio zudem schrittweise um weitere KI-gestützte Werkzeuge. "Der KI App & Site Builder und der KI Chat-Assistent sind die nächsten Schritte - und wir bauen dieses Portfolio weiter aus, damit kleine Unternehmen ihre Digitalisierung eigenständig steuern und sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können", so Dr. Jens Reich.Verfügbarkeit und PreiseDer KI App & Site Builder von STRATO ist ab sofort verfügbar und in mehreren Tarifen erhältlich, die sich in der Zahl der Projekte, KI-Credits und in der Ausstattung unterscheiden. Der Einstieg beginnt bei 7 Euro pro Monat, den "Unlimited"-Tarif für unbegrenztes Bauen und Adaptieren gibt es für 12 Euro pro Monat. In jedem Tarif enthalten sind eine Domain - bei STRATO dauerhaft und ohne Aufpreis -, ein SSL-Zertifikat sowie mindestens ein E-Mail-Postfach. Für ein risikofreies Testen gilt zudem die STRATO 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Der KI Chat-Assistent kann im ersten Monat kostenfrei getestet werden und steht danach für unbegrenzte Anfragen in mehr als 20 Sprachen ohne feste Vertragslaufzeit und monatlich kündbar für 12 Euro pro Monat zur Verfügung.Weitere Informationen unter:https://www.strato.de/ki-agenten/ki-app-site-builder/https://www.strato.de/ki-agenten/ki-chatassistent/https://www.strato.de/ki-agenten/ki-telefonassistent/Über STRATOSTRATO ist der zuverlässige Webhoster für alle, die online erfolgreich sein möchten. Der Anspruch des Unternehmens: faires und einfaches Hosting - zum Bestpreis und ohne überflüssigen Schnickschnack. Die Produktpalette reicht von Domain, Mail, Website und Server über Online-Marketing-Tools bis hin zu Deutschlands größtem Cloud-Speicher HiDrive. Neben KI-Unterstützung und dem umfangreichen Angebotsspektrum profitieren Kundinnen und Kunden von flexiblen Vertragslaufzeiten, einer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie sowie dem vielfach ausgezeichneten Kundenservice.Gegründet 1997 in Berlin, sind wir heute stolz darauf, zu den größten Webhosting-Anbietern Europas zu gehören. Über 4 Millionen Domains zeugen vom Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden. Mehr als 2 Millionen Kunden-Verträge stehen für Verlässlichkeit und kontinuierliches Wachstum. STRATO hostet über 100.000 physische und virtuelle Server in TÜV-zertifizierten Rechenzentren in Deutschland sowie in Europa. Sicherheit, Verfügbarkeit und Qualität haben für uns oberste Priorität. STRATO GmbH ist Teil der börsennotierten IONOS Group SE und beschäftigt rund 350 Mitarbeitende.Pressekontakt:Frank ZoppSenior PR-Manager & PressesprecherCommunications & MediaTel.: +49 30 88615 3302E-Mail: presse@strato.deOriginal-Content von: STRATO GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15248/6323665