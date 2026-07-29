OSAKA (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat das erste Testspiel seiner einwöchigen Marketing-Reise in Japan verloren. Der deutsche Vizemeister unterlag gegen Cerezo Osaka mit 0:1 (0:1). In einer mit Jugendspielern gespickten BVB-Aufstellung lieferten sich Dortmund und Osaka eine offene Partie.

Die Japaner kamen besser in das Spiel, Stürmer Solomon Sakuragawa erzielte in der 8. Minute das Tor des Tages. Im Laufe des ersten Durchgangs wurde Borussia Dortmund aktiver, Serhou Guirassy verpasste den Ausgleich vor der Pause nur knapp. Im zweiten Durchgang erspielte sich der Bundesligist einige Gelegenheiten, für ein Tor reichte es aber nicht. Dortmunds Innenverteidiger Filippo Mane musste in der ersten Hälfte verletzt ausgewechselt werden.

Mit Shinji Kagawa stand ein alter Dortmunder Bekannter in der Startelf von Cerezo Osaka. Der Japaner gewann mit dem BVB jeweils zweimal die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal. Im zweiten Testspiel der Reise nach Fernost treffen die Dortmund am Samstag auf den FC Tokyo./dha/DP/mis