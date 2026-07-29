Homepod Mini und Apple TV sind uralt, seit Jahren gibt es Gerüchte über ein neues Home-Gerät: Einem Bericht zufolge kommt nun Apples großer Befreiungsschlag mit neuer Home-Hardware. Apple plant die Veröffentlichung überarbeiteter Versionen von Homepod Mini und Apple TV sowie eines komplett neuen Smart-Home-Displays vermutlich noch dieses Jahr. Das berichtet der üblicherweise gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman. Der Konzern hatte die Geräte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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