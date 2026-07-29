Mainz (ots) -
Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:
Sonntag, 2. August 2026, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz
Es ist "Rock im Garten"-Zeit! Kiwi präsentiert einen rockigen "Fernsehgarten" mit Themen wie Extremhindernislauf, Metal Yoga, Moorbaden und Leben im Nightliner.
Gäste: DORO, Nazareth, Bülent Ceylan, Kissin' Dynamite, Xandria, Brother Firetribe, Angus McSix, Evil Jared × Krogi, HOKKA, Ralf Zacherl und Magdalena Brzeska.
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6323698
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Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz
Es ist "Rock im Garten"-Zeit! Kiwi präsentiert einen rockigen "Fernsehgarten" mit Themen wie Extremhindernislauf, Metal Yoga, Moorbaden und Leben im Nightliner.
Gäste: DORO, Nazareth, Bülent Ceylan, Kissin' Dynamite, Xandria, Brother Firetribe, Angus McSix, Evil Jared × Krogi, HOKKA, Ralf Zacherl und Magdalena Brzeska.
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