Aufgabe der bundeseigenen Gesellschaft ist es, Forschung und Innovation in der Cybersicherheit voranzutreiben. Warum es dafür jetzt auch ein:e Schriftsteller:in braucht. Die Cyberagentur sucht aktuell nach Projekt-Autor:innen. Laut Stellenausschreibung besteht die Aufgabe der gesuchten Person darin, die Forschungsszenarien der Einrichtung in einen Science-Fiction-Roman zu übertragen. Ziel sei es, aus den sogenannten Foresight-Projekten eine eigenständige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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